Подростки едва не устроили поножовщину на Хеллоуин-вечеринке в Сургуте

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сургуте подростки напали на участников вечеринки в честь Хеллоуина, которая проходила в одном из торговых центров, сообщает «СургутИнформ-ТВ». По информации издания, несовершеннолетние в черной одежде угрожали присутствующим электрошокером и ножом. Есть пострадавшие. Следственный комитет России по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит проверку.

Участниками конкурс-парада «Хеллоуин на Руси» стали юные косплееры Сургута. Ворвавшиеся на праздник агрессивные подростки брызнули одной из школьниц в глаза антисептиком и обрызгали из баллончика с краской, она получила ожог роговицы. Другую девушку ударили электрошокером. По словам матери одной из участниц вечеринки, группа косплееров пыталась спрятаться в туалете, но нападавшие их нашли, начали угрожать ножом и плевать детям в лица.

По поручению руководителя Следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре по данному сообщению следственным отделом по городу Сургут организована процессуальная проверка, — говорится в сообщении СК.

Ранее в американском штате Флорида на Хеллоуин-вечеринке произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере два человека. Также известно о 18 пострадавших. Один из подозреваемых задержан.