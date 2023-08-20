Подростки до смерти избили жителя Перми за отказ дать сигарету

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Перми подростки до смерти избили местного жителя и серьезно покалечили его брата за отказ поделиться сигаретой, сообщают подписчики группы во «ВКонтакте» «Новости ЧП Пермь». Нападавших нашли по камерам наблюдения и задержали. По факту произошедшего проводится проверка.

По данным «Новости ЧП Пермь», нападение произошло вечером 19 августа в микрорайоне Гайва в Перми. В результате избиения местный житель получил черепно-мозговую травму, разрыв селезенки, множество синяков, также ему сломали ребра. Из-за полученных травм он скончался. Его младший брат сейчас находится в больнице.

Ранее в башкирском городе Октябрьский несколько учеников четвертого класса напали на одноклассника и избили его. Ребенок был доставлен в хирургическое отделение больницы, где ему диагностировали сотрясение мозга. Бабушка пострадавшего рассказала, что мальчика избили из-за того, что сверстникам не понравилась его прическа.

До этого в подмосковном Орехово-Зуево подростки избили ногами инвалида и облили его пивом. Инцидент произошел на скейт-площадке, где находилось много людей, однако за парня никто не заступился. На опубликованных в Сети кадрах видно, как крупный подросток подошел к инвалиду со спины и нанес ему удар в спину. Парень упал на живот и какое-то время лежал на асфальте, пока обидчик отходил к друзьям.