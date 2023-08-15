Подростка засыпало ножами при взрыве АЗС в Махачкале SHOT: подростка засыпало ножами в магазине «Кизлярские ножи» при взрыве АЗС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что подростка засыпало ножами в магазине «Кизлярские ножи» во время взрыва АЗС в Махачкале. При этом магазин находился в 50 метрах от места ЧП. Подросток выжил, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Канал отмечает, что мать 16-летнего подростка работала в «Кизлярских ножах» и в день трагедии взяла сына с собой. На момент взрыва мальчик стоял рядом с холодным оружием. В результате падения ножей подросток получил несколько порезов, а стекло от разбившейся витрины вонзилось ему в лоб. Врачи сумели оказать подростку необходимую помощь, сейчас его жизни ничто не угрожает.

Взрыв на АЗС «Нафта 24» в Махачкале произошел вечером 14 августа. По последним данным, в результате погибли не менее 35 человек, 75 пострадавших были доставлены в больницы с различными травмами. Возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнованиям родным и близким погибших в результате взрыва в Махачкале. СМИ писали, что среди жертв оказалась и 18-летняя беременная девушка, приехавшая из Москвы навестить своих родителей перед родами. Власти Дагестана пообещали выплатить родным погибших по 1 млн рублей, семьям пострадавших — от 200 до 400 тысяч рублей, в зависимости от тяжести травм.