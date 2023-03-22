Подростка зарезали при разборке мигрантов в Подмосковье Несовершеннолетний погиб в ходе конфликта мигрантов с поножовщиной в Подмосковье

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Один человек погиб в результате конфликта на бытовой почве между мигрантами в подмосковном Красногорске. Еще один человек пострадал. В настоящее время ведутся поиски злоумышленника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

По имеющимся данным, инцидент произошел на Подмосковном бульваре. В полицию поступило сообщение о том, что там слышали крик о помощи.

Незамедлительно прибывшими на место полицейскими были выявлены двое граждан из ближнего зарубежья 2004 и 2005 годов рождения с телесными повреждениями. Данным гражданам была оказана первая медицинская помощь, однако до прибытия бригады медиков один из них скончался на месте, — рассказал собеседник агентства.

В полиции предположили, что конфликт между тремя мужчина произошел на бытовой почве. В настоящее время ведется поиск правонарушителя, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В правоохранительных органах уточнили, что конфликт закончился поножовщиной. По информации медиков, погибшему участнику конфликта не исполнилось 18 лет.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы четыре человека пострадали в результате массовой драки дворников. Поножовщина возле дома № 9 по Шарикоподшипниковской улице случилась из-за конфликта сотрудников с подрядчиками после пропажи строительных материалов.

Также на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге произошла массовая драка с участием мигрантов. Потасовка началась у дома № 137. Изначально в снегу у обочины дороги подрались двое мужчин, а позже к ним подбежало подкрепление.