Подростка заподозрили в изнасиловании восьмилетней девочки Под Новосибирском подростка заподозрили в изнасиловании восьмилетней девочки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Новосибирской области 15-летнего подростка заподозрили в изнасиловании восьмилетней девочки, сообщает «КП-Новосибирск». Источник, знакомый с ситуацией, рассказал изданию, что инцидент произошел в Ордынском районе.

Как сообщали очевидцы, подросток выследил девочку, когда та шла по улице. Подозреваемый догнал ребенка, после чего увел в глухой переулок. В ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Подозреваемого задержали. В полиции подчеркнули, что до этого подросток не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Молодого человека доставили в отделение полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В СК РФ по Новосибирской области информацию пока не комментировали.

В Томске ранее задержали местного жителя, который высылал ребенку интимные фото и заманивал к себе в гости под предлогом поиграть в лото. Мужчина познакомился с семилетней девочкой в Сети. С заявлением в полицию обратились родители пострадавшей, они сообщили, что их дочь растлевал незнакомец. Подозреваемым оказался ранее не судимый 26-летний житель Томска.