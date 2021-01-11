Подростка в Пермском крае будут судить по обвинению в изнасиловании ребёнка

https://static.news.ru/photo/a21f251c-54b1-11eb-ae07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подозреваемый в убийстве и изнасиловании 10-летней девочки в Пермском крае подросток предстанет перед судом, передают представители Следкома РФ. По данным оперативников, в августе 2020 года нетрезвый фигурант встретил несовершеннолетнюю знакомую, отвёл её в безлюдное место, а затем надругался. Ведомство отметило, что, «скрывая совершённые им преступления, обвиняемый причинил малолетней потерпевшей телесные повреждения, от которых она скончалась на месте».

После информации о пропавшей девочке силовики возбудили уголовное дело и начали искать пострадавшую. Им помогал и сам подросток. Во время следствия обвиняемый, «под тяжестью собранных доказательств», признался в содеянном. Явку с повинной зафиксировали на видео, передаёт официальный сайт СК РФ.

Стражи порядка допросили свыше 20 свидетелей, провели две проверки показаний на месте, организовали восемь судебных экспертиз, одна из них выявила наличие крови погибшей на одежде подозреваемого.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уголовное дело заведено по факту пыток включённым кипятильником 29-летнего заключённого Кежика Ондара в СИЗО-1 Иркутска. Об этом рассказали в региональном управлении СК. В СК уточнили, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая причинение тяжкого вреда здоровью).