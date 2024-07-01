Подростка ударило током на трансформаторной будке В Саратове 13-летний мальчик получил удар током на трансформаторной будке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Саратове 13-летний подросток залез на трансформаторную будку и получил удар током, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Несовершеннолетний выжил. Ведомство даст оценку профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По предварительной информации, в дневное время 01.07.2024 у дома № 2/2 на ул. 2-й Прокатной (на пересечении с ул. Зеркальной) несовершеннолетний залез на трансформаторную будку, где получил удар электротоком. Пострадавшему оказывается медицинская помощь, — сообщили в прокуратуре.

Ранее 13-летний мальчик из города Люберцы засунул в свой детородный орган около 50 магнитных шариков, а после пришел к врачам с просьбой вытащить их. Причины, по которым подросток сделал это, Минздрав Московской области не сообщает. Там рассказали, что мальчик обратился в приемное отделение Московского областного центра охраны материнства и детства с жалобой на невозможность справить нужду. Врачам он признался, что внутри полового органа находятся магнитные шарики. С ребенком все хорошо, сейчас он находится на лечении дома.