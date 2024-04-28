Подростка с автоматом заметили в парке в Нижнем Новгороде

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Посетителей парка в Нижнем Новгороде напугал подросток с автоматом, сообщает портал NN.ru. Очевидцы сообщили об инциденте в правоохранительные органы.

Местные жители заметили молодого человека с предметом, похожим на автомат, в Ленинском районе города. Мальчик разговаривал по телефону и нес предполагаемое оружие в левой руке, на ремне висел контейнер.

Как уточняет портал, после публикаций в соцсетях ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах. Пока точно неизвестно, настоящий ли автомат был у подростка, проводится проверка.

Ранее в Краснодарском крае дома у жителя Абинского района обнаружили автомат, три ружья и больше 1,5 тысячи патронов. Утверждается, что мужчина был учредителем и атаманом Эриванского хуторского казачьего общества, но в настоящее время он безработный.

До этого жителя Уссурийска арестовали на два месяца за стрельбу из газового пистолета в сторону детей, которых он пытался прогнать с игровой площадки во дворе. Инцидент произошел около дома № 25 на улице Штабского. Сначала мужчина потребовал от детей, которые играли в футбол у него под окнами, уйти, а получив отказ, начал стрелять по несовершеннолетним из своей квартиры.