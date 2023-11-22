Подростка отправили за решетку за попытки поджечь военкоматы в РФ 17-летнего россиянина приговорили к шести годам за попытки поджечь военкоматы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коллегия судей 2-го Западного военного окружного суда из Москвы приговорила к шести годам колонии подростка Егора Балазейкина из села Отрадного Ленинградской области, сообщает портал MR7. Его признали виновным в покушении на два теракта — он пытался поджечь два военкомата.

В последнем слове Балазейкин сказал, что считает себя виноватым в собственном безразличии. По словам гимназиста, при попытке поджечь здания военкоматов он не хотел, чтобы кто-либо пострадал. В то же время он заявил, что не просит об оправдании.

Отмечается, что с марта подросток находился в СИЗО. В заключении у Балазейкина диагностированы аутоиммунный гепатит и вторая стадия фиброза печени.

Ранее за попытку поджога военкомата была задержана жительница Перми. К совершению преступления ее подтолкнули анонимные лица в социальных сетях, которые представлялись сотрудниками российских спецслужб. Поддавшись на уговоры, женщина пришла к военкомату поздно вечером, намереваясь кинуть в здание бутылку с зажигательной смесью. Ее остановили сотрудники правоохранительных органов. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, ей грозит до пяти лет лишения свободы.