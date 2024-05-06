Подростка насмерть раздавила собственная сорвавшаяся с домкрата машина SHOT: на Урале 17-летний студент погиб под собственным автомобилем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Свердловской области 17-летний Антон погиб во время починки своего автомобиля, сообщает Telegram-канал SHOT. Машина сорвалась с домкрата и раздавила подростка.

Сообщается, что он приобрел зеленый ВАЗ-2112 незадолго до трагедии. В компании двух друзей он пришел в гараж, чтобы подкрутить гайку, поднял машину на домкрат, подложил кирпичи и забрался под авто. Один из приятелей предложил ему для страховки подложить колесо, но Антон отказался, так как рассчитывал управиться быстро.

Когда подросток уже вылезал из-под машины, домкрат резко сорвался и автомобиль придавил его. Парень начал кричать и звать на помощь, после чего затих. Друзья безуспешно пытались помочь ему и вызвали спасателей. Молодой человек скончался до приезда скорой.

Друзья погибшего рассказали, что Антон учился на экономиста, был добрым и отзывчивым парнем. Студент отметил 17-летие всего месяц назад.

Ранее в Свердловской области водители на двое суток застряли в 30-километровой пробке из-за непогоды. В областном ГИБДД сообщили, что трассу расчистили и обработали противогололедными материалами, а экипажи ДПС контролируют дорожную безопасность.