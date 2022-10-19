Подростка на Урале отправили под домашний арест за поджог пенсионерки ТАСС: подросток в Алапаевске отправлен под домашний арест за поджог пенсионерки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подросток в Алапаевске (Свердловская область), обвиняемый в сожжении пенсионерки живьем, отправлен под домашний арест, пишет ТАСС. Такую меру пресечения для 16-летнего преступника выбрал местный городской суд, рассказали агентству в пресс-службе инстанции. Подросток будет находиться под домашним арестом до 17 декабря.

Трагедия в Алапаевске произошла 16 октября. В сообщении отмечается, что два подростка 16-ти и 12-ти лет гуляли по городу и увидели пожилую женщину. С собой у мальчиков была бутылка легковоспламеняющейся жидкости. Именно ей они облили пенсионерку и «ради интереса» подожгли пожилую женщину, пишет агентство.

Сделав это, мальчики испугались и побежали к ближайшему дому, рассказали в суде. Они начали стучаться в двери и просить жителей помочь им потушить пожар. Одна женщина дала подростка ведро воды. Она вышла с ними во двор и увидела пенсионерку, которая к тому моменту была уже мертва.

ТАСС передает, что фигуранты дела полностью признали вину. Один из них еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

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