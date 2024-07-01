Подростка из Кемерово задержали по подозрению в работе на террористов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд заключил под стражу 15-летнего подростка из Кемерово, школьника подозревают в участии в деятельности украинского военизированного объединения «Легион Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщили в беседе с корреспондентом «Сiбдепо» сотрудники регионального УФСБ. По версии следствия, школьник в период с мая по июнь 2024 года передавал данные о стратегически важных объектах.

По версии следствия, в период с мая по июнь 2024 года фигурант <...> вступил в его ряды и выполнял задания по сбору и передаче сведений о стратегически важных промышленных объектах, расположенных в регионе, — уточнили в ведомстве.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

Четверо мужчин ранее напали на жителя города Прокопьевска в Кемеровской области, где потребовали от него оформить кредит на 100 тысяч рублей через онлайн-приложение. После злоумышленники заставили потерпевшего снять наличные в банкомате.

Томский гарнизонный военный суд прежде арестовал рядового за попытку изнасилования и убийство 12-летней девочки. Мужчина был призван в период мобилизации, но не явился на службу.