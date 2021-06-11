Подросток-блогер извинился перед Кадыровым

https://static.news.ru/photo/3ff0e544-caac-11eb-80f0-96000091f725_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: vk.com/ramzan

14-летний пользователь TikTok из Кабардино-Балкарии был вынужден извиниться перед Рамзаном Кадыровым после некорректных высказываний в адрес главы Чечни. Об этом сообщает Instagram eldit net.

Подросток обратился к Кадырову, назвав его «шайтаном». Потом он получил под роликом комментарий с фразой «мы уже едем» и в ответ заявил, что «ждёт и не боится».

Несколько дней назад я снял видео, где сказал неприемлемые слова в отношении Рамзана Кадырова. Я не должен был вести себя так по отношению к человеку старше меня возрастом. Я понял свою неправоту и прошу прощения, — сообщил блогер.

Кроме того, перед Кадыровым извинились и оба дедушки подростка. Они попросили простить 14-летнего ребёнка.

Ранее сообщалось, что пользователи Instagram устроили флешмоб в поддержку оскорбившего Кадырова подростка. Хештег #КадыровШайтан использовали уже свыше 600 раз. Он сочли, что угроза Кадырова «разобраться» с 15-летним выходцем из Дагестана чрезмерна.

История началась несколько дней назад, когда Кадыров вёл трансляцию в сторис Instagram. Вдруг один из пользователей назвал его «шайтаном». Акция в поддержку юноши стартовала после того, как родители молодого человека извинились в эфире ЧГТРК «Грозный» за сына, которого «недостойно» воспитали. Отец заявил, что серьёзно займётся сыном, в то время как его наследник со стыдом молчал и смотрел вниз.