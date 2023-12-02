Подросший сын самой знаменитой в мире амурской тигрицы попал в фотоловушку Детеныш амурской тигрицы из нацпарка «Земля леопарда» попал в фотоловушку

Фото: t.me/amurleo_land

Пресс-служба нацпарка «Земля леопарда» опубликовала видео с подросшим котенком самой знаменитой в мире амурской тигрицы. Речь идет о хищнице, чья фотография выиграла престижный конкурс Wildlife Photographer of the Year 2020. После этого российская тигрица украсила обложки мировых газет и журналов, а также фотовыставки во многих столицах мира.

Звездная мама T 41F стала известнейшей среди амурских тигров благодаря именитому фотографу-анималисту Сергею Горшкову. Фотография этой большой кошки из национального парка «Земля леопарда» оказалась лучшей в одном из самых престижных фотоконкурсов дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2020. Тигрица попала на обложки мировых газет и журналов, на фотовыставки во многих мировых столицах, — говорится в сообщении.

В нацпарке отметили, что хищник идет по стопам знаменитой мамы. Благодаря расставленным фотоловушкам у него уже есть селфи, фото в полный рост и даже видео.

Ранее нацпарк показал кадры с тремя краснокнижными леопардами. Они вышли на дорогу в районе села Монакино в Приморском крае. Хищники некоторое время смотрели на транспорт, а затем вернулись в лес. Предполагается, что это самка и два ее детеныша.