Подразделения ВСУ в Красногоровке накрыло огненным «градом» Российские артиллеристы нанесли удар по расположениям ВСУ в Красногоровке из РСЗО «Град»

Фото: МО РФ

Военнослужащие из состава 5-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса ВС РФ нанесли массированный удар по расположениям украинских войск в Красногоровке, сообщает Telegram-канал НМ ДНР. В результате атаки противник понес существенные потери.

Удар нанесли с применением реактивных систем залпового огня «Град». На кадрах из зоны боевых действий можно увидеть, как экипаж подготавливает установку к ведению огня с позиции у лесополосы, а затем производит пуск боеприпасов.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали, что российские войска успешно отразили атаку ВСУ в районе Работино в Запорожской области.

Кроме того, на Краснолиманском направлении подразделения противника четыре раза безуспешно пытались прорвать российскую оборону, потеряв в итоге 190 бойцов. Более того, на этом участке линии соприкосновения российским военным удалось продвинуться на 2,7 км вглубь обороны ВСУ.

В боестолкновениях на Донецком направлении ВСУ потеряли порядка 210 солдат, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, две артиллерийские системы М777, три артустановки Krab, гаубицы М119, а также Д-20 и Д-30. В районах населенных пунктов Дылеевка и Авдеевка в ДНР были поражены склады с боеприпасами 28-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.