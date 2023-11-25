Подпорная стена упала на проезжую часть в Севастополе Подпорная стена обрушилась на дорогу в Севастополе после дождя

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Секция подпорной стены, частично демонтированная ранее, обрушилась на проезжую часть в Севастополе после дождя, пишет Telegram-канал «Транспорт Севастополя». Прокуратура города начала проверку по факту случившегося, сейчас устанавливаются обстоятельства и причины обвала.

Движение личного транспорта перекрыто в обе стороны. Общественный транспорт двигается в реверсивном режиме, — говорится в сообщении.

Как пишет «Mash на волне», конструкцию начали ремонтировать в сентябре, подрядчиком выступила компания «Миртек». По данным канала, жители города последние несколько недель наблюдали, как стена склоняется к дороге, но проезжую часть на улице Адмирала Октябрьского так и не перекрыли.

По поручению прокурора города Севастополя Максима Жука организована проверка по факту обрушения подпорной стены на ул. Адмирала Октябрьского в г. Севастополе, — сообщили в прокуратуре города.

Ранее в Омске произошло частичное обрушение плиты перекрытия кровли на крыше 16-этажного дома. Жильцов эвакуировали. Прокуратура начала проверку соблюдения жилищного законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома. В ведомстве отреагируют на ее итоги, на место происшествия выезжал и. о. прокурора Кировского округа города Иван Иванов.