Подполковника полиции в Брянске заподозрили в крышевании ОПГ «Саранские» SHOT: экс-полицейского Щукина в Брянске заподозрили в участии в ОПГ «Саранские»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Брянске задержан подполковник полиции в отставке Сергей Щукин, который подозревается в многолетнем крышевании ОПГ «Саранские». По данным канала, 51-летний Щукин, по версии следствия, помогал членам банды избегать ответственности за ряд преступлений, совершенных в основном во второй половине 2000-х годов.

Как пишет SHOT, брянских милиционеров и полицейских, в том числе Щукина, подозревают в том, что они разваливали уголовные дела против ОПГ «Саранские». По информации канала, имелись случаи, когда стражи порядка, согласно версии следствия, привлекали к ответственности невиновных.

Канал сообщает, что Щукин работал в органах с 1993 года, в 2012-м занял должность начальника отделения отдела брянского Управления уголовного розыска по раскрытию преступлений против личности. По данным SHOT, Щукин ушел в отставку в 2014 году, после чего еще в течение четырех лет помогал членам преступной группировки уходить от ответственности.

По сведениям канала, Щукин задержан как подозреваемый в участии в ОПГ с использованием служебного положения. Максимальное наказание по данной статье составляет 20 лет лишения свободы.

В ОПГ «Саранские» входили до 19 человек, которые в 1990-х совершали убийства, занимались вымогательствами, похищениями людей и угонами автомобилей в Москве и Подмосковье. В середине 2000-х члены банды перебрались в Брянск, где совершали заказные убийства, одним из самых громких стало убийство депутата Брянского городского совета, гендиректора МУП «Комплекс» Александра Ищенко в 2005 году, контролировавшего Центральный рынок.

В конце октября в Подмосковье арестовали членов ОПГ «Северские», скрывавшихся более 20 лет. На счету банды во главе с Виктором Лазовским, которая сложилась в конце 1990-х годов, десятки убийств и покушений.