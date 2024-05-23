Подполковник УФСИН может на 12 лет загреметь за решетку SHOT: задержанному замначальника УФСИН по Подмосковью грозит до 12 лет за взятку

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Владимир Талаев

Задержанный заместитель начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области Владимир Талаев может получить до 12 лет лишения свободы, сообщил Telegram-канал SHOT. Отмечается, что его подозревают в получении взятки.

Как указали авторы канала, замначальника подмосковного УФСИН занимался закупками. Он приобретал разнообразное имущество: от скребниц для служебных собак до вещей для личного состава и продуктов питания.

Также в пресс-службе столичных судов сообщили, что в Тверской районный суд города Москвы поступило ходатайство следствия в отношении Талаева об избрании задержанному меры пресечения. Суд приступил к рассмотрению материалов.

Ранее прокуратура Якутии сообщала, что суд приговорил экс-сотрудника МВД республики к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 600 тысяч рублей. Бывший глава отдела по раскрытию тяжких преступлений против личности управления угрозыска регионального МВД получил взятку от иностранца. Как установило следствие, осужденный вступил в конфликт с иностранным гражданином и направил ложную ориентировку на его имя.