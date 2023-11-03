Подполковник полиции на досуге открыл огонь из машины Замначальника ГИБДД по Астраханской области проверят после видео со стрельбой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начальник управления МВД РФ по Астраханской области Игорь Ромашкин назначил провести служебную проверку в связи с распространенным в интернете видео со стрельбой из окна машины, сообщили в пресс-службе ведомства. Предполагается, что на кадрах якобы запечатлен заместитель начальника УГИБДД УМВД РФ по Астраханской области Александр Канунников.

В интернете ранее появилось видео, на котором мужчина, утверждается, что это был Канунников, стреляет из движущегося автомобиля в воздух. Проверку проведет подразделение собственной безопасности регионального главка.

По результатам будет принято решение в установленном законом порядке, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин отстранил от должности руководителя следственного управления СКР по Самарской области Марата Галиханова. Там уточняется, что мера принята на время проведения служебной проверки. Поводом для нее стало совещание по видеоконференцсвязи, на котором глава ведомства выслушал жителей Самарской области. Бастрыкин счел неудовлетворительными результаты работы регионального следствия в части инцидентов с мигрантами.