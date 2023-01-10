Подполковник МВД России погиб в результате несчастного случая Подполковник МВД России по Москве Ципинов погиб в результате несчастного случая в Кабардино-Балкарии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Mash Gor сообщил, что в Кабардино-Балкарии в результате несчастного случая погиб подполковник МВД России по Москве Хабас Ципинов. По информации канала, мужчина вышел подышать воздухом к реке и оступился, позднее его тело было найдено спасателями.

Накануне [Ципинов] гостил у родственников в Баксанском районе, вышел подышать воздухом к реке и оступился. Очевидцы вызвали спасателей, но найти живым мужчину не удалось. Сегодня обнаружили его тело, — сообщает Mash Gor.

50-летний Ципинов был начальником центра для несовершеннолетних преступников, преподавал в университете МВД и Центре профессиональной подготовки ГИБДД. У него остались жена и трое детей.

Ранее в Приморье погиб управляющий директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Иван Печорин. 10 сентября он упал в воду с борта катера недалеко от мыса Игнатьева в акватории Русского острова и утонул. Заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло передал ориентировку судам поблизости. На следующий день спасатели обнаружили тело Печорина. Сообщалось, что реанимировать его было бесполезно: вероятно, мужчина скончался сразу после падения за борт.