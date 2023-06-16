Подполковник МВД был ранен во время обстрела под Курском Baza: врио главы ОМВД по Глушковскому району получил осколочное ранение во время обстрела

Фото: gubernator_46/t.me

Telegram-канал Baza сообщил, что 14 июня при обстреле здания отдела полиции был ранен врио главы ОМВД по Глушковскому району Курской области. По данным канала, подполковник получил осколочное ранение левой лопатки. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

Baza сообщает, что во время обстрела также была ранена 61-летняя местная жительница. По информации канала, обоих пострадавших доставили в курскую больницу, там им была оказана медицинская помощь.

Днем 13 июня Telegram-канал Baza сообщал, что ВСУ атаковали административные здания в поселке Глушково, под удар попали в том числе здание районного МВД и кинотеатр «Мир».

Ранее в результате атаки ВСУ на Глушковский район пострадал строитель защитных сооружений. По информации Telegram-канала SHOT, украинский беспилотник сбросил бомбу возле мужчины. Пострадавший был в срочном порядке госпитализирован. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что приграничные населенные пункты Глушковского района были обстреляны силами ВСУ. По его словам, снаряды попали в спиртзавод в Теткино. Частично было нарушено электроснабжение.