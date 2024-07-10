Подполье сообщило об уничтожении склада ВСУ в сарае частного дома Подполье: ВС РФ уничтожили украинский склад с фугасами под Запорожьем

Фото: МЧС Украины

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили склад украинских войск, где хранились фугасы для автоматических станковых гранатометов. Он уточнил, что хранилище располагалось в сарае частного дома в Малиновке Запорожской области. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

Вместе со складом пострадал сам дом, пикап бандеровцев с установленным пулеметом и четыре АГС, — сказал координатор подполья.

Ранее Лебедев сообщал об ударе по складу беспилотных летательных аппаратов и боеприпасов рядом со зданием вокзала в Вознесенске Николаевской области Украины. Согласно его сведениям, склад находился в торговом центре «Памира», при атаке пострадал глава города Евгений Величко. По словам Лебедева, в момент прилета в здании также могли находиться военные офицеры и городские чиновники. Минобороны России эту информацию также не комментировало.

До этого Лебедев сообщал об ударе Вооруженных сил России по складу в порту Черноморска Одесской области. Подпольщик отметил, что местоположение объекта держалось в строжайшем секрете. Минобороны России эту информацию не комментировало.