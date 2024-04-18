Подполье назвало цель российского удара в Херсонской области Подполье: ВС России ударили по украинской артиллерии в Херсонской области

Фото: Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что на окраине Берислава в Херсонской области под российский бомбовый удар попали позиции украинской артиллерии, передает РИА Новости. По его словам, удар нанесен фугасными авиационными бомбами. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Херсонское направление. В город Берислав, на окраину, прилетел ФАБ. Прилет был по расположению артиллерии и артиллеристов, — заявил Лебедев.

По его словам, с этих позиций Вооруженные силы Украины обстреливали Каховку.

Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по сельскому кладбищу в Каирах на левобережье Днепра. По его словам, атака явно была целенаправленной.

До этого глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что новому командующему подразделением «Юг» Вооруженных сил Украины Геннадию Шаповалову приказали оборонять в первую очередь Николаевскую и Одесскую области, а не Херсонскую. Он отметил, что российские войска не смогут добраться до этих регионов без взятия Херсона.