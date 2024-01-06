Подписи за Путина поступили еще из 25 регионов

Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

В избирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина поступили подписи в поддержку его самовыдвижения кандидатом на грядущих выборах еще из 25 регионов, передает ТАСС. Всего получены подписи из 45 субъектов.

В поддержку кандидатуры Путина поступили подписные листы с Ямала, Кубани, из Югры, Калмыкии, Адыгеи, Чечни, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыма, Севастополя, Северной Осетии, Ставрополья, а также из Астраханской, Волгоградской, Курганской, Ростовской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей. Кроме того, получены подписи из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Сейчас поступившие документы проверяют и подсчитывают. Поочередно волонтеры будут подвозить в штаб подписи из остальных регионов.

Собирать подписи в поддержку самовыдвижения Путина начали 23 декабря. По закону самовыдвиженцу нужно собрать 300 тысяч подписей для регистрации на выборах, при этом не более 7,5 тысячи подписей от каждого региона. Срок подачи подписей в ЦИК истекает 31 января. Выборы будут проходить 15-17 марта.

5 января Центризбирком РФ зарегистрировал в качестве кандидатов в президенты лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией «Новые люди». Обе кандидатуры были одобрены членами комиссии единогласно.