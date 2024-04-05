Подозреваемым в убийстве жительницы Красноярска оказался ее сожитель В Красноярске найден подозреваемый в убийстве женщины, чье тело нашли у мусорки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция Красноярска задержала мужчину 1972 года рождения по подозрению в убийстве местной жительницы, чье тело обнаружили у мусорных баков во дворе дома на улице 60 лет Октября, сообщает пресс-служба регионального СК. Подчеркивается, что труп пролежал на улице долгое время, при первичном его осмотре были выявлены признаки гнилостных изменений.

Сегодня в результате неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями СК при взаимодействии с сотрудниками полиции установлен мужчина 1972 года рождения, с которым ранее сожительствовала женщина. Он проверяется на причастность к убийству женщины, — указывается в заявлении.

Как отмечает Ngs24, тело до момента обнаружения пролежало полгода. Его долго время не замечали, поскольку оно было завале досками и снегом. Их не могли убрать до наступления весны, поскольку они слишком сильно вмерзли, но такой вопрос и не поднимался — доски не мешали уборке мусора.

Доски навалены, видимо, с начала зимы. Они были покрыты толстым слоем снега и были вмерзшими, и при морозах никто их убирать не будет, — цитирует издание заявление управляющей компании.

Под Ростовом завершены поиски главного инженера сельхозкооператива, который пропал 2 апреля. Мужчину нашли связанным с перерезанным горлом, тело находилось в машине. Подозреваемым является его коллега, который, вероятно, ударился в бега.