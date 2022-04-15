Подозреваемым в убийстве спасателя в Одинцово оказался 83-летний пенсионер

Подозреваемого в стрельбе в многоэтажке в подмосковном Одинцово пенсионера задержали. Им оказался 83-летний мужчина, стоящий на учёте у психиатра, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Сотрудниками подмосковной полиции задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления в городе Одинцово Московской области, — сообщили в пресс-службе МВД.
Пенсионер расстрелял спасателя, пока он и полицейские вскрывали дверь в его квартиру. По предварительным данным, мужчина использовал самодельное ружьё. В результате полученных травм спасатель скончался в больнице.
Ранее в Подмосковье охранника ТЦ застрелили из ружья. От полученных травм мужчина скончался на месте.