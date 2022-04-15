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Подозреваемым в убийстве спасателя в Одинцово оказался 83-летний пенсионер

18:06, 17 апреля 2022
Подозреваемым в убийстве спасателя в Одинцово оказался 83-летний пенсионер Фото: Скриншот с видео/plohie_novosti_mc/vk.com
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Подозреваемого в стрельбе в многоэтажке в подмосковном Одинцово пенсионера задержали. Им оказался 83-летний мужчина, стоящий на учёте у психиатра, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Сотрудниками подмосковной полиции задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления в городе Одинцово Московской области, — сообщили в пресс-службе МВД.

Пенсионер расстрелял спасателя, пока он и полицейские вскрывали дверь в его квартиру. По предварительным данным, мужчина использовал самодельное ружьё. В результате полученных травм спасатель скончался в больнице.

Ранее в Подмосковье охранника ТЦ застрелили из ружья. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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