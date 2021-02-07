Подозреваемый в убийстве воронежской учительницы оказался жителем Луганска

https://static.news.ru/photo/0764d2b0-6938-11eb-993f-96000091f725_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Личность предполагаемого убийцы учительницы, которая погибла вечером 2 февраля в Воронеже, установлена. Им оказался 31-летний житель Луганска.

47-летнюю учительницу Наталью Тушинскую убили. Нападавший нанёс ей множественные ранения ножом в шею и грудь. Он унёс с собой сумку и телефон жертвы.

Позже появилась информация о том, что личность предполагаемого убийцы установлена. Воронежские силовики пока не задержали мужчину и официально не объявили в розыск, сообщают «Вести-Воронеж».

В соцсетях мужчина указал, что после школы учился в ПТУ, затем в медицинском лицее, а потом поступил на факультет лечебного дела Луганского государственного медуниверситета на специальность «Травматология и ортопедия». Служил в украинской армии артиллеристом. Судя по фото, воевал в ополчении ЛНР.

Я не хуже и не лучше других. Обычный парень со своей логикой и взглядами, — написал он в профиле.

Как писал NEWS.ru, житель Воронежа выпал из окна 17-го этажа на коляску с ребёнком. Инцидент произошёл во дворе дома в жилом комплексе «Звёздный» на Острогожской улице.

Мать с коляской шла по тротуару, когда с высоты упал человек. Пятимесячный ребёнок, по неподтверждённым данным, скончался по дороге в больницу, также погиб выпавший из окна мужчина.