Подозреваемый в убийстве пристава в Рязани объяснил свои мотивы Стрелявший в пристава в Рязани заявил о раскаянии

Фото: СУ СК России по Рязанской области

Сергей Ананикян, подозреваемый в убийстве руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского, заявил, что не планировал его убивать, а хотел лишь напугать, передает РИА Новости. Мужчина также раскаялся в содеянном.

Перед началом заседания с Советском районном суде Рязани журналисты спросили у Ананикяна, раскаивается ли он в содеянном, на что тот ответил: «Да». Подозреваемый признался, что им двигали обида и ревность, подчеркнув, что он хотел лишь напугать пристава.

Я не убивать ездил, — сказал он.

Тело начальника судебных приставов с несколькими огнестрельными ранениями было обнаружено 2 ноября. Чиновника убил человек в маске, который подкараулил его после работы. Злоумышленник выпустил в пристава несколько пуль, однако цели достигли две из них. После этого он скрылся с места преступления.

Позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подозреваемый в убийстве был задержан. Им оказался 43-летний местный житель. В операции по задержанию мужчины принимали участие сотрудники рязанской полиции, ФСБ и Росгвардии. По предварительным данным, Калужского могли убить из-за ревности.