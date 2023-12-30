Подозреваемый в убийстве отца Легойды признался в содеянном

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Задержанный по подозрению в убийстве 90-летнего отца председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды признался в содеянном, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале СК РФ. По словам мужчины, пенсионер пытался сопротивляться при ограблении.

Я подошел к нему, чтобы он довез меня до магазина. Потом остановил его на половине дороги, показал нож. Я ничего не делал, просто сказал: «Давай деньги», Потом мы начали бороться, он попытался вырвать у меня нож и все, я его убил, — рассказал подозреваемый.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, мотивом убийства Романа Легойды послужили 100 тысяч рублей, которые похитил злоумышленник. 25-летнего подозреваемого задержали в ночь на 30 декабря в Подмосковье. Часть похищенных средств была найдена в его квартире во время обыска.

29 декабря в подмосковном Видном было обнаружено тело отца Владимира Легойды. СМИ сообщили, что смерть носила криминальный характер. По информации журналистов, тело нашли в овраге возле дороги. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее в Подмосковье суд заключил под стражу 72-летнего рецидивиста, подозреваемого в похищении и убийстве 70-летней пенсионерки в Каширском районе. Ближайшие два месяца злоумышленник проведет в СИЗО. В ходе разбирательства подсудимый так и не ответил, где спрятал тело своей жертвы.

До этого в городе Пикалево Ленинградской области трое мужчин похитили на улице 59-летнего гражданина и вывезли в лес у деревни Заречье. Мужчину избили, отрезали ему мочку уха и воткнули нож в левое бедро. Злоумышленники отняли у пострадавшего кольцо, смартфон и 10 тысяч рублей и оставили его связанным в зимнем лесу.