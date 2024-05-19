Подозреваемый в убийстве девочки под Ростовом заключен под стражу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки заключили под стражу в Ростовской области по решению суда, сообщили представители Следственного управления СК РФ по региону. По данным ТАСС, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу мужчине, подозреваемому в убийстве малолетней девочки в Аксайском районе. Фигурант дела помещен в следственный изолятор. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, — уточнили в Следкоме.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в станице Ольгинской нашли мертвой восьмилетнюю девочку, пропавшую после похода в магазин. Ее тело обнаружили в лесополосе неподалеку от станицы.

Позднее Волк опубликовала кадры с задержанным мужчиной, подозреваемым в убийстве ребенка в Ростовской области. В ролике его в наручниках выводят из камеры. Мужчина рассказал, что в день убийства ехал по станице на эвакуаторе, в какой-то момент он заметил незнакомую девочку. Далее мужчина предложил школьнице подвезти ее домой, но вместо этого завез ее в безлюдное место и лишил жизни.

До этого задержанный на допросе путался в показаниях и утверждал, что подвез ребенка и передал третьим лицам. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.