Подозреваемый в убийстве бизнесмена прыгнул из окна отделения полиции В Петербурге подозреваемый в убийстве бизнесмена выпрыгнул из окна отделения полиции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из подозреваемых в убийстве бизнесмена Виктора Алиева, 43-летний Артем Рягин, выпрыгнул из окна отдeления полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передает РЕН ТВ. Госпитализация ему нe потребовалась.

Подозреваемого вызвали на допрос. Находясь в кaбинете на третьем этаже, в присутствии сотрудников полиции нeожиданно вскочил со стула и выпрыгнул в приоткрытое окно. Приeхавшие на вызов медики констатировали у экстремала многочисленные ушибы.

Отмечается, что Рягин подозревается в соучастии в убийстве. Другой исполнитель уже задержан.

Ранее терапевт Ашукинской городской больницы была задержана при намерении передать исполнителю убийства бывшего супруга 400 тысяч рублей. Запись оперативной съемки с моментом задержания 51-летней женщины появилась в Сети. Ее задержали в рабочем кабинете, когда подставной исполнитель показал снимки с инсценировкой убийства мужчины, а также передал паспорт и телефон бывшего мужа подозреваемой.

Экс-супруг подозреваемой предположил, что мотивом преступных намерений бывшей жены стала квартира. Ранее она предложила мужу фиктивный развод с последующей приватизацией жилья, но после оформления документов отношения между супругами расстроились. Позже мужчина заметил, что у жены появился любовник по имени Саша.