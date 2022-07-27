СК показал кадры допроса подозреваемого в убийстве 17-летней девушки СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве 17-летней девушки из Новосибирска

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет (СК) РФ опубликовал кадры допроса гражданина Таджикистана, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске. Видеофрагмент, в ходе которого 27-летний мужчина признается в убийстве, можно найти в Telegram-канале СК. По данным следователей, задержанный нанес жертве 15 ножевых ранений. Мотивом преступления стала ревность. Возбуждено уголовное дело.

— За что задержан? — За убийство. — Кого убили? — Свою девушку. — Чем убили? — Ножом, — ответил подозреваемый на вопросы следователей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске задержали подозреваемого в жестоком убийстве 17-летней девушки. Мужчина напал на нее в микрорайоне Нижняя Ельцовка и нанес несколько ударов ножом, после чего сбежал с места преступления. Девушка умерла до приезда скорой. Подозреваемый и жертва состояли в отношениях.

Позже стало известно, что зарезавший девушку у дома на улице Лесосечной планировал уехать из страны. Подозреваемый был знаком с погибшей и ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством.