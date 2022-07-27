Следственный комитет (СК) РФ опубликовал кадры допроса гражданина Таджикистана, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске. Видеофрагмент, в ходе которого 27-летний мужчина признается в убийстве, можно найти в Telegram-канале СК. По данным следователей, задержанный нанес жертве 15 ножевых ранений. Мотивом преступления стала ревность. Возбуждено уголовное дело.
— За что задержан?
— За убийство.
— Кого убили?
— Свою девушку.
— Чем убили?
— Ножом, — ответил подозреваемый на вопросы следователей.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске задержали подозреваемого в жестоком убийстве 17-летней девушки. Мужчина напал на нее в микрорайоне Нижняя Ельцовка и нанес несколько ударов ножом, после чего сбежал с места преступления. Девушка умерла до приезда скорой. Подозреваемый и жертва состояли в отношениях.
Позже стало известно, что зарезавший девушку у дома на улице Лесосечной планировал уехать из страны. Подозреваемый был знаком с погибшей и ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством.