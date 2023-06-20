Подозреваемый в шпионаже гражданин Украины задержан в Нальчике

Фото: НАК

Сотрудники ФСБ задержали в Нальчике гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже, передает Центр официальных сообщений ФСБ. Уточняется, что мужчина передавал ВСУ из России сведения военного характера.

ФСБ РФ на территории города Нальчика Кабардино-Балкарской Республики пресечена противоправная деятельность подозреваемого в шпионаже 44-летнего гражданина Украины. Установлено, что задержанный, действуя по заданию Службы безопасности Украины, собрал и передал сотруднику иностранной спецслужбы сведения военного характера для их использования против безопасности Российской Федерации в условиях проведения специальной военной операции, — говорится в сообщении ЦОС.

По инкриминируемой статье о шпионаже мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

13 июня стало известно, что ФСБ арестовала бывших сотрудников ОПК России за работу на Украину. Они передавали документацию изделий для российских воздушно-космических сил и готовились совершить подрывы железных дорог. Против них заведены дела по статьям о подготовке к диверсии и госизмене.