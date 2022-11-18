Подозреваемый в резонансном убийстве девушки на юго-западе Москвы задержан

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Полицейским удалось задержать подозреваемого в убийстве девушки, произошедшем накануне на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Уточняется, что мужчину обнаружили в Тамбовской области.

В Тамбовской области полицейские задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы, — говорится в сообщении.

Информация о личности задержанного не распространяется.

Тело молодой женщины с признаками насильственной смерти нашли на Севастопольском проспекте в Москве накануне. На теле девушки обнаружили колото-резаные ранения в области груди.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Telegram-канал SHOT сообщал, что преступника разыскивает полиция. По данным издания, сотрудники правоохранительных органов подозревают 25-летнего Шохрукбека Каримова.

Подруга убитой девушки рассказала, что расправиться с ней мог ее бывший молодой человек. По словам женщины, мужчину и погибшую сложно было назвать парой. Подруга знала о бойфренде знакомой немного: та называла его Шуриком и говорила, что спутнику около 25 лет.