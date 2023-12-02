Подозреваемый в похищении девочки в Калужской области арестован

Фото: t.me/susk40

Один из подозреваемых в похищении девочки Златы в Калужской области Аркадий Новиков в зале суда взял всю вину на себя, передает издание «Известия». Новиков утверждал, что действовала не его семья, а он единолично. Он был арестован.

Эту версию также подтвердил пасынок Аркадия. По его словам, отчим самолично привел и посадил девочку в машину.

Школьница пропала 29 ноября в городе Козельске. Она не вернулась домой после школы. Telegram-канал Baza сообщал, что неизвестные написали матери ребенка и заявили, что ее дочь у них, потребовав перевести 1,5 млн рублей в криптовалюте для ее освобождения. Мать обратилась в полицию. Волонтеры и правоохранители организовали поиски.

Вечером 30 ноября Следственный комитет Калужской области сообщил, что ребенок найден и доставлен в больницу. По данным SHOT, второклассницу обнаружили в городе Белеве Тульской области. Она была жива и здорова, травм на теле не обнаружили.

1 декабря появилась информация о личностях подозреваемых. SHOT писал, что ими оказались фермеры из деревни Касьяново. Канал уточнял, что в похищении участвовали четыре человека: трое мужчин в возрасте 21 года, 40 и 44 лет, а также 37-летняя женщина.

Подозреваемые являются многодетными родителями, у которых шестеро детей. Задержанные жили шведской семьей: 37-летняя похитительница сожительствовала с супругом и бывшим мужем. Также они проживали на отшибе поселения и не поддерживали общение с местными.

2 декабря подозреваемые в похищении были доставлены в суд. Обвиняемых обещали судить в трех разных залах отдельно друг от друга.