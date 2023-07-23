Подозреваемый в подрыве авто Киселева планировал убить крымского активиста Источник: подозреваемый в подрыве авто Киселева планировал убить активиста Талипова

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Подозреваемый в подрыве машин журналиста Дмитрия Киселева организовал покушение на активиста Александра Талипова в Феодосии 12 июля, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. При взрыве пострадали две пожилые женщины, они получили серьезные осколочные ранения.

Сейчас следователи выясняют, сам ли задержанный собирал взрывчатку и доставлял ее на место или завербовал для этого других диверсантов.

Ранее сообщалось, что злоумышленники заложили бомбу в багажник мопеда, припаркованного возле жилого дома. Сам общественник не пострадал, его не было рядом с местом взрыва. Вес взрывного устройства составил примерно 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

Ранее в Крыму задержали предполагаемого поджигателя машин журналиста Дмитрия Киселева. Есть сведения, что задержанный является агентом ГУР Украины, был давно завербован украинскими спецслужбами, организовывал и координировал атаки.

По сообщениям СМИ, он имел прямое отношение к атаке на Красногвардейский район Крыма в субботу, 22 июля, а также предварительно координировал украинские удары по нефтебазе и складу у села Октябрьское. Из-за пожара на этих объектах эвакуировали жителей трех близлежащих населенных пунктов, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. Также задержанный мог принимать участие в организации взрывов на железных дорогах в Кировском и Симферопольском районах, а также в Феодосии.