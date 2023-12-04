Подозреваемый в краже петербургский рэпер оказался в больнице Подследственный рэпер Х-travel попал в больницу с отравлением наркотиками

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рэпер Х-travel в ночь на 4 декабря был госпитализирован из дома в Санкт-Петербурге с отравлением в результате употребления наркотиков, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник. Молодой человек находится под следствием, его подозревают в краже. Полицию вызвали соседи 22-летнего артиста, услышав звуки драки и женские крики из квартиры.

Ранее соседи музыканта вызывали полицию, потому что в его квартире кричала женщина. Вдобавок были звуки борьбы и падающих предметов, – рассказал источник.

В ноябре сообщалось, что минимум 20 человек госпитализировали в Астрахани из-за отравления метадоном. Один человек оказался в коме, трое человек скончались. 27 ноября стало известно, что в подмосковном Красногорске госпитализировали двухлетнюю девочку, врачи поставили диагноз «отравление метадоном». Родители ребенка затруднились назвать вероятную причину ухудшения его здоровья.

Отравившиеся позднее рассказали в ходе допроса, что рассчитывали купить мефедрон. Вещества похожи по виду, но у них имеется значительная разница в дозировке. В полиции пояснили, что астраханцы могли попасть в больницу из-за подмены мефедрона на более дешевый аналог метадоновой группы. Вскоре правоохранители задержали троих подозреваемых по делу об отравлении наркотиками, суд Астрахани арестовал их на два месяца.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.