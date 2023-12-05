Подозреваемый в изнасиловании девочки в Дагестане может скрываться в Турции Экс-сотрудника мэрии Кирова подозревают в изнасиловании девочки в Дагестане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

МВД Дагестана объявило в розыск 33-летнего Сурхая Магомедова, подозреваемого в действиях сексуального характера в отношении 12-летней девочки, сообщает пресс-служба ведомства. Telegram-канал Mash Gor уточняет, что ранее этот человек был судим за поножовщину и стрельбу резиновыми пулями возле ресторана в Махачкале. Все это не помешало ему успеть поработать в администрации города Кирова в отделе строительства.

Предварительно полицейскими установлено, что 26 августа 2023 года примерно в 19:00 33-летний разыскиваемый, находясь в квартире по улице Эльзы Ибрагимовой, совершил развратные действия в отношении 12-летней девочки, — сообщили в МВД.

По данным Mash Gor, подозреваемый может скрываться в Турции. Также канал утверждает, что ранее мужчина уже подозревался в подобном преступлении, но смог уйти от наказания. Ранее он активно вел соцсети и устраивал боксерские поединки, но теперь свернул деятельность и удалил аккаунты в сетях.

Ранее в Уфе 22-летний мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку, с которой его брат играл в компьютерную игру Minecraft. В результате пострадавшая забеременела и вскоре написала заявление в полицию.