Подозреваемый в диверсии на НПЗ в Самаре планировал взорвать три устройства

Фото: Boris Babanov/Russian Look/Global Look Press

Сергей Окрушко, подозреваемый в совершении диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре, заявил на суде, что собирался взорвать три устройства. По его словам, после взрыва одного из них он обезвредил остальные, чтобы не допустить жертв среди людей, передает ТАСС.

Да, заложил три устройства, после этого (первого взрыва. — NEWS.ru.) отключил остальные. Чтобы [было] меньше жертв, — признался задержанный на суде.

28 июля глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о взрыве на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре. По его словам, на территории предприятия было заложено взрывное устройство. Полиция задержала одного подозреваемого в организации взрыва на НПЗ. По словам Хинштейна, мужчина попытался уехать из России. Он был задержан на территории Оренбургской области. Установлено, что подозреваемый является гражданином Украины.

Telegram-канал Baza опубликовал фото подозреваемого. По его данным, заложивший взрывное устройство злоумышленник работал на предприятии электриком. Уточняется, что уроженец украинского Изяслава зашел на территорию завода с пакетом, а вышел уже без него. Позднее Baza сообщила, что полиция разыскивает еще одного подозреваемого по делу о взрыве на заводе. По данным канала, речь идет о некоем Олеге, который проживает в Самарской области.