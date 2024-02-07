Подозреваемых в убийстве 15-летней давности задержали в разных регионах РФ Четверых мужчин задержали по подозрению в убийстве сообщника 15 лет назад

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Члены преступной группировки, подозреваемые в жестоком убийстве сообщника в Иркутской области 15 лет назад, задержаны в разных регионах России, сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на информацию пресс-службы регионального управления МВД и областного следкома. По предварительным данным, мужчину убили топором и сбросили труп в реку.

Как выяснили оперативники, 31-летний житель Братска входил в состав преступной группы, специализировавшейся на поджоге автомобилей и деревянных зданий. Между ним и главарем банды возник конфликт. Тогда лидер группировки потребовал подельников организовать убийство сообщника, — сообщили правоохранители.

По данным управления МВД и следственного комитета, мужчины собрались в частном доме под предлогом употребления наркотиков. Там жертве нанесли несколько ударов топором, от которых мужчина скончался. Его тело положили в мешок, привязали к нему аккумулятор и сбросили с моста в реку.

Подозреваемых задержали в разных регионах страны, пишет издание. Ими оказались четверо граждан в возрасте от 35 до 41 года. Им грозит тюремный срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Ранее в Омской области суд отправил в колонию местного жителя, который летом прошлого года убил свою жену топором, а тело сжег и расчленил. Затем мужчина пытался запутать следствие, однако скрыться от разоблачения не смог.