Подозреваемых в подготовке диверсии задержали в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Двух мужчин, которые готовились совершить диверсию в Петербурге, задержали, сообщает 78.ru со ссылкой на УФСБ по региону. С подозреваемыми связались в Telegram и пообещали заплатить 40 тысяч рублей за поджог вышки сотовой связи.

По информации издания, мужчины приехали на Фарфоровский пост, где находится вышка, пробыли там два часа, но не смогли совершить диверсию. Теперь задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Обвинения им пока не предъявлены.

Ранее сообщалось, что жительница Хабаровска передавала спецслужбам Украины информацию, которая могла навредить России. По факту произошедшего заведено дело о госизмене. Ей грозит пожизненное лишение свободы или от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

До этого осужденного за госизмену экс-советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова перевели в ИК-17 Красноярска. Его адвокат Дмитрий Катчев уточнил, что Сафронов отбывал наказание в исправительной колонии № 7 села Арейское Емельяновского района Красноярского края. Бывшего советника главы госкорпорации приговорили к 22 годам тюремного заключения. Случай с экс-советником главы Роскосмоса является одним из самых суровых в современной истории России по статье УК РФ «Госизмена».