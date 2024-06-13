Подозреваемых в ночной краже 30,5 млн рублей арестовали во Владивостоке МВД: подозреваемых в краже 30,5 млн рублей из офиса арестовали в Приморье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция арестовала двоих жителей Владивостока, подозреваемых в краже 30,5 млн рублей из офиса небанковской кредитной организации, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю. Уточняется, что мужчины проникли в помещение ночью, скрыв лицо масками, при этом они заранее обзавелись дубликатами ключей.

Злоумышленники планировали преступление несколько месяцев. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража организованной группой в особо крупном размере). Им грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом.

Ночью на пульт ЧОПа поступил сигнал о срабатывании сигнализации в одной из небанковских кредитных организаций. Прибывшие на место сотрудники внешних повреждений и следов проникновения не обнаружили. Позже в дежурную часть отдела полиции № 1 поступило сообщение о том, что из хранилища похищены 30,5 млн рублей, — говорится в сообщении.

Ранее подозреваемого в ограблении магазина на улице Онежской задержали в Москве. Мужчина напал на продавщицу и угрожал ей ножом, требуя отдать выручку. Злоумышленник отвел испуганную женщину в офис, где заставил ее открыть сейф и похитил 465 тысяч рублей. Перед уходом он взял ключи и запер женщину в магазине. Известно, что фигурант ранее работал в этой сети и знал график работы, место хранения выручки и время инкассации.

До этого в подмосковном Красногорске 24-летняя местная жительница с игрушечным пистолетом ограбила пекарню. В заведение девушка с розовыми волосами вошла в красной маске. Позже полиция выследила ее маршрут по камерам наблюдения и задержала в квартире.