Подозреваемые в убийстве Моторолы не признали вину Фигуранты дела о покушении на Захарченко и убийстве Моторолы не признали вину

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Александр Погорелов, обвиняемый в террористическом акте

Фигуранты уголовного дела о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве командира ополченцев Арсена Павлова (известного под позывным Моторола) не признали вину в ходе судебного заседания в Южном окружном военном суде, передает ТАСС. Отмечается, что на скамье подсудимых Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен.

Не понимаю, в чем меня обвиняют. Я гражданин Украины, против РФ я ничего не совершал, не проходил ни вербовку, никаких подписок, ничего у меня этого не было. <...> Свою вину не признаю. <...> В общих чертах от своих деяний не отказываюсь, но своей вины не признаю, так как на территории РФ я ничего противоправного не совершил, — цитирует агентство подсудимых.

31 августа 2018 года Захарченко получил тяжелые травмы при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Он скончался в больнице в результате ранения в голову. Власти республики заявили, что к его смерти причастны украинские диверсанты. МИД России назвал взрыв терактом, а президент России Владимир Путин заявил, что убийство было совершено сотрудником спецслужб Украины.

Ранее стало известно, что Погорелову, ключевому обвиняемому в уголовном расследовании по делу о смерти первого лидера ДНР Александра Захарченко, предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Ему вменяют шпионаж и теракт.