Подозреваемую в убийстве младенца жительницу Читы задержали на 48 часов
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
13:37, 30 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Жительницу Читы, подозреваемую в убийстве младенца, которого нашли в декабре прошлого года в мусорном баке, задержали на 48 часов по соответствующим обвинениям. Правоохранительные органы будут устанавливать обстоятельства инцидента и мотивы подозреваемой, пишет «МК в Чите» со ссылкой на СУ СКР по Забайкальскому краю.
В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и будет решён вопрос о избрании в её отношении меры пресечения. Также будут установлены обстоятельства случившегося и мотивы подозреваемой. Расследование продолжается, — сообщает издание.
Тело младенца было обнаружено в мусорном баке на улице Усуглинской 3 декабря 2020 года. По имеющимся данным, подозреваемая воспитывает двоих детей.
Ранее правозащитник Марина Литвинович рассказала, кто чаще всего подвергается насилию в женских колониях. По её словам, жертвами издевательств чаще всего становятся убийцы детей.