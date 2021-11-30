Подозреваемую в убийстве младенца жительницу Читы задержали на 48 часов

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Власти Крыма намерены отменить часть коронавирусных ограничений на фоне снижения темпов заболеваемости в регионе. Об этом написал на своей странице глава республики Сергей Аксёнов.

С 1 декабря будет снят запрет на работу общепита в ночное время, а наполняемость залов в театрах и кинотеатрах увеличат с 50 до 70%. Принято решение о скором внесении изменений...