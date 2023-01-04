Студентке ужесточили меру пресечения из-за купленных на ее имя билетов Подозреваемую в оправдании терроризма студентку из Архангельска отправили под домашний арест

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд отправил под домашний арест до 13 февраля 19-летнюю студентку из Архангельска Олесю Кривцову, передает Sota. 28 декабря девушке избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, но 3 января ее задержали из-за купленных на имя девушки железнодорожных билетов «в сторону границы России». Ей предъявлены обвинения по статьям о дискредитации армии РФ и оправдании терроризма.

Близкие студентки отрицают, что она покупала билеты. К тому же у Кривцовой порван паспорт, поэтому ее бы вряд ли посадили на поезд. Суд не стал удовлетворять ходатайство защиты о запросе документов у РЖД, поскольку это «затянет уголовный процесс».

Запрет пользоваться интернетом, почтой и другими средствами связи остался для Кривцовой в силе.

Ее судят за публикации в соцсетях, где она высказывалась о действиях армии РФ и подрыве Крымского моста.

Ранее сообщалось, что местоположение политика Андрея Пивоварова не могут установить с 30 декабря. В этот день его этапировали в неизвестном направлении и до сих пор приближенные не получали никаких сообщений. Осложняется ситуация тем, что в праздничные дни невозможно уточнить информацию о прибытии заключенных в СИЗО.