Подозреваемого в убийстве пристава в Рязани заключили под стражу Суд отправил в СИЗО до 31 декабря подозреваемого в убийстве пристава в Рязани

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Советский районный суд Рязани заключил под стражу Сергея Ананикяна, подозреваемого в убийстве руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского, передает РИА Новости. Срок меры — до 31 декабря.

Суд... постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать... меру пресечения в виде заключения под стражу... до 31 декабря включительно, — сказала судья.

Ранее сообщалось, что Сергей Ананикян перед началом заседания заявил, что не планировал убивать Калужского, а хотел лишь напугать его. Мужчина раскаялся в содеянном и заявил, что им двигали обида и ревность.

Тело начальника судебных приставов с несколькими огнестрельными ранениями было обнаружено 2 ноября. Чиновника убил человек в маске, который подкараулил его после работы. Злоумышленник выпустил в пристава несколько пуль, однако цели достигли две из них. После этого он скрылся с места преступления.

Позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подозреваемый в убийстве был задержан. Им оказался 43-летний местный житель. В операции по задержанию мужчины принимали участие сотрудники рязанской полиции, ФСБ и Росгвардии. По предварительным данным, Калужского могли убить из-за ревности.