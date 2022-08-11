Подозреваемого в убийстве порноактрисы посадили в изолятор на два месяца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подозреваемого в убийстве порноактрисы Анастасии Хамловской (Гришман) — Дмитрия Чернышова — отправили в СИЗО до 9 октября, сообщил Telegram-канал «360 TV» со ссылкой на решение суда. Ранее 24-летний молодой человек сознался в совершении преступления.

Тело Гришман накануне обнаружили экстренные службы, прибывшие в ее квартиру на Южном шоссе в Санкт-Петербурге. Девушку нашли с шестью ножевыми ранениями в области шеи. По версии следствия, модель убили в спальне, после чего перенесли в ванну — именно там лежал нож, предположительное орудие преступления.

Полиция позже задержала Чернышова. В соцсетях задержанного его подруга разместила пост о том, что у погибшей «была тяжелая жизнь и та несколько раз просила убить ее».

СК России по Санкт-Петербургу также опубликовал видео из квартиры, где была убита порноактриса.