Подозреваемого в убийстве полицейского мужчину отправили в СИЗО В Петербурге подозреваемого в убийстве полицейского мужчину отправили в СИЗО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кингисеппский городской суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО Руслана Тимофеева, подозреваемого в убийстве полицейского, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Он будет под стражей два месяца — минимум до 23 июня. Суда по кадрам, в зал суда задержанный заходил в наручниках.

24 апреля Тимофеева задержали в Ленинградской области в лесном массиве Сланцевского района при силовой поддержке СОБР «Росгвардии». Он почти сутки прятался в лесополосе. Предварительно, он вонзил нож в шею правоохранителя, а затем скрылся.

«Фонтанка» рассказала, как около 300 силовиков искали 19-летнего подозреваемого в убийстве полицейского в лесу. Он выпрыгнул на них в длинном плаще и с двумя ножами.

Знакомый Тимофеева, пожелавший остаться анонимным, рассказывал, что неделю назад мужчина сбежал из армии. Он предположил, что Тимофеев мог получить на службе психологическую травму. Кроме того, по его словам, Руслан злоупотреблял наркотиками, что тоже могло стать причиной его поведения.

На первичном допросе задержанный объяснил свое нападение с ножом тем, что оперативник подошел к нему без объяснения причины. Злоумышленник признался, что готовился вступить в борьбу с теми, кто придет на его поиски.