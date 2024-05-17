Подозреваемого в убийстве известной певицы арестовали на два месяца Подозреваемого в убийстве солистки Una арестовали до 15 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Санкт-Петербурге Колпинский районный суд арестовал до 15 июля Артема Табачука, подозреваемого в убийстве солистки группы Una Анастасии Котовой, передает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Мужчина дал признательные показания и отправится в СИЗО, хотя просил о другой мере пресечения.

Табачук с 18 часов 00 минут до 20 часов 05 минут 15.05.2024, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире <...>, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к [потерпевшей], нанес ей правой ногой не менее 15 ударов в голову и туловище, причинив потерпевшей телесные повреждения, повлекшие ее смерть, — сообщили в суде.

Табачуку 31 год. Он признался, что был пьян. Ранее он трижды был судим за грабежи. Уголовное разбирательство ведется по статье «Причинение вреда здоровью, повлекшего смерть». Погибшая не дожила неделю до своего 38-го дня рождения. Группа Una, в которой она пела, играет инди-рок и популярна в петербургских музыкальных кругах.

Ранее в Новосибирске мужчина с ребенком на руках избил девушку в лифте жилого дома. Полиция установила личности мужчины и женщины и выясняет, кем они приходятся друг другу.