Подозреваемого в убийстве иркутского школьника арестовали на два месяца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подростка, пырнувшего школьника на остановке в Иркутске, арестовали на два месяца, сообщает Telegram-канал Babr Mash. По его данным, главным подозреваемым оказался 18-летний житель Шелехова.

Отмечается, что обвиняемый будет находиться в СИЗО во время следствия. Другие подробности не приводятся.

Как пояснили в региональной прокуратуре, вместе с подозреваемым в убийстве на два месяца арестованы двое его товарищей. Они проходят по статье о хулиганстве. Судебные процессы по остальным участникам потасовки продолжаются, пояснили в ведомстве.

Ранее по делу об убийстве девятиклассника на остановке общественного транспорта в Иркутске были задержаны шесть человек, подозреваемым от 15 лет до 21 года. По данным пресс-службы регионального управления СК, некоторые из них уже привлекались к уголовной ответственности.

Инцидент произошел вечером 2 декабря в Октябрьском районе. 15-летний школьник провожал девушку. После этого он отправился на автобусную остановку «Лисиха» на Байкальской улице. Пока он ждал, мимо проходила компания незнакомых подростков, от нее отделился один парень, он подошел к школьнику и завел разговор «по понятиям». Завязалась драка, во время которой юноше вонзили нож в горло.

Мать погибшего заявила журналистам, что намерена добиваться справедливого суда и наказания для подозреваемых. Женщина также отметила, что известие о смерти сына застало ее на работе в реанимации. По ее словам, в тот вечер подросток вместе с друзьями подрабатывал в магазине.